Die zuletzt wieder gestiegene Inflation ist aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel kein Grund, am grundsätzlichen Trend einer abnehmenden Teuerung zu zweifeln. Die etwas höhere Zahl habe die Bundesbank nicht sehr überrascht, sagte Nagel am Freitagabend im „heute journal“ im ZDF. „Für uns ist wichtig, wie die mittlere Frist ausschaut und die mittlere Frist weist ganz deutlich darauf hin, dass die Preise weiter zurückgehen werden.“ Es sei nicht untypisch, dass auf dem letzten Kilometer, der letzten Meile, es oft so sei, dass der Weg ein bisschen holprig sein könne.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig zwei Prozent Inflation für die Euro-Zone an. Zwar liegen die jüngsten Höchststände vom Herbst 2022 mit Raten von über zehn Prozent inzwischen schon weit zurück. Doch zuletzt hatte die Teuerung in der 20-Ländergemeinschaft im Mai auf 2,6 Prozent zugenommen nach 2,4 Prozent im April. Es war der erste Anstieg der Inflation in diesem Jahr. In Deutschland nahm die Inflation nach europäischer Berechnung im Mai auf 2,8 Prozent zu nach 2,4 Prozent im April.

Die am Donnerstag beschlossene erste Zinssenkung der EZB seit 2019 bezeichnete Nagel als konsequenten Schritt. Er spiegele das Bild wider, das die Währungshüter seit Monaten hätten, die Inflation gehe zurück. „Und das ist ja die gute Nachricht dabei“, sagte der Bundesbank-Präsident. Die haushohen Inflationsraten von vor zwei Jahren seien inzwischen Geschichte. „Und wir nähern uns spätestens Ende nächsten Jahres unserem Preisstabilitätsziel von zwei Prozent.“