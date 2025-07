DAVA kritisiert deutsche Militärhilfen für Israel

Wenige Tage vor der Europawahl hat die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch (DAVA) in Berlin eine Kundgebung abgehalten. Bei der Veranstaltung am Freitag in Berlin traten bekannte Gesichter auf. Spitzenkandidat Fatih Zingal betonte, dass ein Ende des menschlichen Dramas in Gaza ein zentrales Anliegen der DAVA sei. Dies werde man im Falle einer Wahl im Europäischen Parlament zur Sprache bringen. Parteivorsitzender Mehmet Teyfik Özcan beklagte eine Verleumdungskampagne der deutschen Medien gegen seine Partei. Er habe nach 30 Jahren die SPD verlassen, weil die Partei Menschen türkischer Herkunft nicht mehr vertrete. Er kritisierte zudem die deutschen Waffenlieferungen an Israel.