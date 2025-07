20 Festnahmen bei Gaza-Demo in Berlin

Tausende Menschen haben in Berlin gegen die jüngsten Angriffe Israels auf Gaza protestiert. Sie marschierten am Samstag in Solidarität mit den Palästinensern von der Schönhauser Allee zum Alexanderplatz. Die Polizei störte immer wieder den Marsch und nahm mindestens 20 Demonstranten fest.