Friedensaktivisten umzingeln Weißes Haus

Tausende rot gekleidete Friedensaktivisten haben am Samstag eine rote Linie um das Weiße Haus gebildet, um gegen die Gaza-Politik des US-Präsidenten Biden zu protestieren. Einige Demonstranten erklärten, dass Biden trotz seiner roten Linien den israelischen Einmarsch in Rafah zugelassen habe. Israels brutaler Krieg in Gaza hält nun schon seit acht Monaten an.