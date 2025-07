Weltweite Proteste gegen Israels Gaza-Krieg

Weltweit sind am Wochenende Tausende Friedensdemonstranten auf die Straße gegangen, um gegen Israels Vernichtungskrieg in Gaza zu protestieren. Nach örtlichen Angaben hat Israel seit dem 7. Oktober mindestens 36.801 Menschen in Gaza getötet – die meisten davon Frauen und Kinder.