Der UN-Sicherheitsrat hat sich für einen mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ausgesprochen. Eine entsprechende Resolution wurde vom mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Montag in New York angenommen. 14 Mitgliedsländer stimmten dem Entwurf zu, die Veto-Macht Russland enthielt sich. „Heute haben wir für den Frieden gestimmt“, sagte die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield im Anschluss.

Das Papier unterstützt einen von Biden vorgestellten Plan, der eine Waffenruhe im Gazastreifen in drei Phasen vorsieht. Eine klare und öffentliche Zustimmung zu dem Plan gab es bislang von der Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht.

Es war bereits das elfte Mal seit Beginn des israelischen Krieges im Gazastreifen, dass der UN-Sicherheitsrat über eine Resolution zu dem Konflikt abgestimmt hat. Nur vier Resolutionsvorschläge wurden angenommen. Die USA hatten zuvor ihr Veto gegen eine UN-Resolution für eine sofortige Waffenruhe eingelegt.

Der von Biden Ende Mai vorgestellte ambitionierte Entwurf eines Deals sieht zunächst eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen vor. In diesem Zeitraum würde eine bestimmte Gruppe von Israelis ausgehändigt. Im Gegenzug würden palästinensische Gefangene freikommen. In der nächsten Phase würden die israelischen Angriffe dann dauerhaft eingestellt und die verbliebenen festgehaltenen Israelis übergeben. In einer letzten Phase soll dem Entwurf zufolge der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.