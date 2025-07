Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu seinem Deutschland-Besuch anlässlich der zweitägigen Ukraine-Wiederaufbaukonferenz eingetroffen. „Ich bin in Deutschland eingetroffen, um an der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz teilzunehmen und Gespräche mit Bundeskanzler Olaf Scholz zu führen“, schrieb Selenskyj am Montagabend im Onlinedienst X. Mit Scholz werde er über weitere Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine, „den Ausbau des ukrainischen Luftabwehrsystems und gemeinsame Rüstungsproduktion“ sprechen.

Die am Dienstag beginnende Konferenz in Berlin werde Regierungsverantwortliche, Unternehmen und Organisationen zur Unterstützung der Ukraine zusammenbringen, gab der ukrainische Staatschef weiter an. „Angesichts des russischen Luftterrors haben dringende Lösungen für den ukrainischen Energiesektor für uns oberste Priorität.“ Er werde auch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) sprechen sowie einen Militärstützpunkt besuchen, auf dem ukrainische Soldaten ausgebildet würden, schrieb Selenskyj.

Die Ukraine-Wiederaufbaukonferenz mit rund 2000 Teilnehmern soll vor allem der Vernetzung von Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kommunen dienen. Konkrete Finanzzusagen stehen dabei nicht im Fokus. Von Donnerstag bis Samstag findet das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Länder in Italien statt, ab Samstag eine zweitägige in der Schweiz geplante Friedenskonferenz für die Ukraine.