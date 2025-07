Gantz verlässt Israels Kriegskabinett

Im Streit über einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen hat Benny Gantz das israelische Kriegskabinett verlassen. Der frühere Verteidigungsminister warf Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen Vertrauten am Sonntagabend „Zögerlichkeit und Zeitschinderei aus politischen Erwägungen” vor. Die rechtsextremen Kräfte in der Regierung dürften nun weiter an Einfluss gewinnen.