Hunderttausende palästinensische Schüler können seit Beginn der israelischen Angriffe im Oktober 2023 ihre Schulen nicht besuchen. „Mehr als 800.000 Schüler verschiedener Bildungsstufen“ würden ihres Rechts auf Bildung „beraubt“, teilte das Medienbüro in Gaza am Samstag mit. Der Grund dafür sei der „Krieg, den die verbrecherische zionistische Besatzung gegen den Gazastreifen führt“.

Am Samstag fanden im Gazastreifen die Abschlussprüfungen für Gymnasiasten statt. Rund 50.000 Schüler im besetzten Westjordanland und in palästinensischen Schulen im Ausland nahmen an den Prüfungen teil.

Vor der Prüfung teilte das Medienbüro in Gaza allerdings mit, dass rund 40.000 Gymnasiasten im Gazastreifen an den Abschlussprüfungen nicht teilnehmen können würden. Dies sei eine „beispiellose Verletzung, die ihre Zukunft bedroht und ihre Chancen auf ein Studium an lokalen und internationalen Universitäten und Hochschulen untergräbt“.

Das Medienbüro teilte zudem mit, dass seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges „85 Prozent der Bildungseinrichtungen aufgrund direkter und gezielter Angriffe“ außer Betrieb seien. „Es wurden Pläne aufgestellt, um das akademische Jahr für Schüler von der ersten Klasse bis zur elften Klasse und für Hochschulstudenten nachzuholen, um sicherzustellen, dass das akademische Jahr nicht verloren geht“, so das Büro.