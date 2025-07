„Du bist ein Jammerlappen”

Im ersten TV-Duell vor der US-Präsidentschaftswahl sind wüste Beleidigungen gefallen: Der amtierende Präsident Biden und sein Herausforderer Trump haben sich gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht. Die beiden Kandidaten standen sich am Donnerstagabend in Atlanta in der ersten von zwei Präsidentschaftsdebatten 2024 gegenüber.