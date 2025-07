Türkische Spieler feiern nach Sieg gegen Österreich

Nach dem 2:1 Sieg gegen Österreich haben die Spieler der türkischen Fußballnationalmannschaft in der Umkleidekabine den Einzug ins Viertelfinale gefeiert. Am Samstag werden Türkiye und die Niederlande in Berlin um den Halbfinaleinzug spielen.