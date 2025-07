Eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten hat auf dem Dach des Parlamentsgebäudes in der australischen Hauptstadt Canberra Banner mit Aufschriften wie „Palästina wird frei sein“ entrollt. Ganz in schwarz und mit sogenannten Palästinensertüchern bekleidet kletterte die kleine Gruppe am Donnerstag auf das Dach über dem Eingang und brachte dort mehrere schwarze Transparente mit weißer Schrift an.

Der Protest folgte auf die Suspendierung einer muslimischen Senatorin, die sich für die Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Australien ausgesprochen hatte. Fatima Payman erklärte, sie sei von der Regierung „ins Exil“ geschickt worden, nachdem sie einen von den Grünen eingebrachten Parlamentsantrag unterstützt hatte. Wie viele seiner westlichen Verbündeten erkennt Australien einen palästinensischen Staat nicht an, unterstützt aber eine Zweistaatenlösung.

In nationalen Medien warf die Protestgruppe Renegade Activists dem australischen Premierminister Anthony Albanese eine Mitschuld am israelischen Krieg im Gazastreifen vor. Sie erklärte, „nicht vergeben“ und „nicht vergessen“ zu können.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln sowie Energie gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober mehr als 37.900 Menschen getötet und mehr als doppelt so viele verletzt. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich laut örtlichen Berichten um Frauen und Kinder.