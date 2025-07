Die Zentralmoschee der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion (DITIB) in Bielefeld ist mit dem Sonderpreis „50 Jahre Integration” ausgezeichnet worden. Oberbürgermeisters Pit Clausen überreichte den Preis an den Präsidenten der DITIB-Zentralmoschee, Kadir Yüca, am Mittwoch.

Yüca erklärte in seiner Rede, dass die muslimische Gemeinschaft in Harmonie mit den Bewohnern der Stadt leben würde. „Ich glaube, dass unsere Moschee diese Auszeichnung für ihr halbes Jahrhundert im Dienste der Stadt verdient. Wir sind eine Moscheegemeinde, die mit der Gesellschaft, in der wir leben, in Einklang steht und Menschen hervorgebracht hat, die der Gesellschaft einen positiven Wert verleihen“, fügte er hinzu.

Mit dem vom Integrationsrat der Stadt Bielefeld organisierten Festakt „50 Jahre Integration“ wurden Nichtregierungsorganisationen geehrt, die seit 50 Jahren im religiösen, sozialen, sportlichen und kulturellen Bereich in der Stadt tätig sind.