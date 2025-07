Bosnien zeigt Solidarität mit Gaza

Aus Solidarität mit Gaza ist in der bosnischen Stadt Mostar die palästinensische Flagge an der berühmten Brücke Stari Most angebracht worden. Die Brücke wurde 1993 während des Bosnienkrieges zerstört, in dem auch ein Völkermord begangen wurde. Heute zählt sie zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten im ganzen Land.