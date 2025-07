Die russische Armee hat nach eigenen Angaben zwei weitere Ortschaften in der Region Donezk im Osten der Ukraine eingenommen. Am Sonntag sei das Dorf Tschigari unter russische Kontrolle gebracht worden, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Am Samstag hatten russische Einheiten nach Angaben Moskaus bereits das etwa 30 Kilometer nordwestlich der Stadt Donezk gelegene Dorf Sokil erobert. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff wurde derweil ein Munitionslager in der russischen Grenzregion Woronesch in Brand gesetzt.

Die Region Donezk zählt mit Luhansk, Cherson und Saporischschja zu den ukrainischen Regionen, die Moskau im September 2022 für annektiert erklärt hatte. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag während eines Besuchs des ungarischen Regierungschefs Viktor Orban in Moskau seine Forderung bekräftigt, die Ukraine müsse sich aus den drei für annektiert erklärten Regionen zurückziehen, wenn sie Frieden wolle.

Nach Angaben Kiews finden in der Region Donezk derzeit die heftigsten Kämpfe an der gesamten Frontlinie statt. Moskaus Streitkräfte haben in diesem Jahr auf dem Schlachtfeld Fortschritte erzielt, während die Ukraine unter einem Mangel an Waffen und Munition leidet.

Ein ukrainischer Drohnenangriff löste unterdessen in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einem Munitionslager in der russischen Grenzregion Woronesch aus. „In der Nacht haben die Luftabwehrsysteme über der Region Woronesch mehrere Drohnen entdeckt und zerstört“, teilte Gouverneur Alexander Gusew im Online-Dienst Telegram mit. Herabstürzende Trümmer lösten demnach in einem Lager im Bezirk Podgorenski ein Feuer aus, was zu Detonationen von Sprengstoff führte.

Verletzte habe es nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben, erklärte Gouverneur Gusew. Einsatzkräfte seien vor Ort und die Evakuierung einiger Anwohner sei eingeleitet worden.

Aus ukrainischen Verteidigungskreisen hieß es, das Lager im russischen Woronesch sei von mehreren Drohnen getroffen worden. Dort seien Raketen, Panzergeschosse, Artillerie und Munition aufbewahrt worden. Der Angriff habe eine „starke“ Explosion ausgelöst.

Russland und die Ukraine setzen seit Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 bei ihren gegenseitigen Angriffen regelmäßig Drohnen ein. Die Ukraine hat ihre Angriffe auf russisches Territorium in den vergangenen Monaten verschärft und zielt dabei unter anderem auf Energieinfrastruktur. Die Armee will damit laut eigenen Angaben die Versorgung für die russische Armee und Ortschaften in Grenznähe abschneiden.