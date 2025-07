Gaza-Krieg: UN-Experten kritisieren Israels „Hungerkampagne“

Israels Angriffe und Blockade in Gaza haben eine Hungersnot in der Region verursacht. UN-Menschenrechtsexperten werfen eine als „gezielte Hungerkampagne” vor. Doch offiziell hat die UNO noch keine Hungersnot in Palästina ausgerufen.