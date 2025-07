Ein russisches Gericht hat den deutschen Automobilkonzern Volkswagen im Rahmen einer Klage des russischen Unternehmens GAZ zu einer Geldstrafe von rund 191,5 Millionen Dollar verurteilt. Das Gericht in der Provinz Nischni Nowgorod entschied am Dienstag, dass VW dem russischen Autobauer einen materiellen Schaden zugefügt habe.

GAZ warf Volkswagen vor, seinen Verpflichtungen zur Produktion und Lieferung von Teilen im Rahmen laufender Verträge nicht nachgekommen zu sein und einige andere einseitig gekündigt zu haben.

Vor dem Hintergrund der Sanktionen westlicher Länder gegen Russland und der Ablehnung von Geschäften mit Moskau wegen des anhaltenden Krieges in der Ukraine hatte Volkswagen angekündigt, sich im Mai 2023 aus dem Land zurückzuziehen und seine Vermögenswerte in Russland an ein lokales Unternehmen zu verkaufen.

Der russische Handelsminister Anton Alihanow gab am Montag bekannt, dass die Massenproduktion von Autos im ehemaligen VW-Werk in Kaluga angelaufen sei.