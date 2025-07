In Berlin-Mitte hat eine 16-jährige Teenagerin eine Geburtstagsparty mit 31 Gästen gefeiert. Dafür hat die Mutter nach Medienberichten ein 2,5-Zimmer-Appartment angemietet. Die Polizei habe zwar „keine Einladung“ erhalten, aber einen Tipp aus der Nachbarschaft, wie eine Polizeisprecherin bekannt gab. Auf Twitter postete die Polizei Berlin einen entsprechenden Kommentar:

Die Party wurde in der Nacht gegen 01:45 Uhr aufgelöst. Gegen alle 32 Partyteilnehmer ermittelt die Polizei wegen Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz – auch gegen die Mutter und den Vermieter.

Polizei löst Demo in Köln auf

Auch in Köln versammelten sich laut Polizeiangaben am Ostersonntag rund 60 Menschen in der Innenstadt. Sie demonstrierten gegen die Flüchtlingspolitik und gegen die humanitären Zustände im griechischen Flüchtlingslager Moria. Die Polizei rückte an und löste die nicht genehmigte Versammlung auf. Auch hier wurde Anzeige gegen 15 Personen erstattet – der Rest konnte fliehen.

Verstoß gegen Ausgangssperre auch in München

In München gab es allein zwischen Samstag- und Dienstagmorgen insgesamt 11.200 Kontrollen. Die Bilanz: Über 800 Anzeigen wegen der geltenden Ausgangssperre.

Zwischen Montag- und Dienstagmorgen hat die Polizei im Stadtgebiet und Landkreis München insgesamt über 4.800 Kontrollen durchgeführt. Dabei wurden 184 Verstöße angezeigt, alle davon betrafen die aktuell geltenden Ausgangsbeschränkungen.

Zwei Männer hatten sich in einem Parkhaus verabredet, um „Getränke zu konsumieren“, heißt es laut Polizei. Da aber in Bayern der Ausgang strikter geregelt wird als in vielen anderen Bundesländern, erhielten beide Männer einen Platzverweis und eine Anzeige. Ein triftiger Grund für das Verlassen der Wohnung liege hier nicht vor.

Auch wegen einer Grillparty in Neuhausen musste die Streife anrücken. Ostersonntag feierten 51 Menschen im Innenhof eines Studentenwohnheims eine Oster-Party. Die Ansammlung wurde gegen 19:45 Uhr von der Polizei aufgelöst.

Am Samstag hat die Polizei eine Kneipe räumen müssen. Sechs Personen hielten sich dort auf und waren offenbar vom Verbot nicht beeindruckt. Einer der Gäste leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Zusätzlich zur Anzeige kommt auf ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu.