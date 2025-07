Die Dresdner Polizei hat Ermittlungen gegen einen ihrer Polizeibeamten eingeleitet, der den Hitlergruß gezeigt haben soll. Zu dem Vorfall soll es in der Nacht zu Freitag bei einer Feier gekommen sein, wie die Polizeidirektion der sächsischen Landeshauptstadt mitteilte. Mehrere Beamte feierten demnach in zivil auf der Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz.

Dabei sollen sie „erheblich alkoholisiert“ das Lied „L'amour Toujours“ von Gigi D’Agostino abgespielt haben. Ein Beamter soll dazu getanzt und den Hitlergruß gezeigt haben.

Es werde gegen einen „derzeit unbekannten“ Beamten der Dresdner Polizeidirektion ermittelt, hieß es. Dabei gehe es um den Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Neben der Eröffnung eines Strafverfahrens würden disziplinarrechtliche Maßnahmen geprüft.

Für Schlagzeilen sorgte das aus dem Jahr 1999 stammende Lied „L'amour Toujours“ hierzulande vor allem im Zusammenhang mit einem Vorfall auf der Nordseeinsel Sylt. Mehrere junge Menschen stimmten dort zu dem Partyhit in einer Nobelbar die Zeilen „Ausländer raus“ und „Deutschland den Deutschen“ an. Ähnliche Vorfälle gab es auch auf Volks- und Schützenfesten etwa in Bayern und Niedersachsen.