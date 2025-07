Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die Bedeutung türkischer Friedensbemühungen im Nachbarland Syrien hervorgehoben und die internationale Gemeinschaft zur Unterstützung aufgerufen. „Wir wollen Frieden in Syrien, und wir erwarten von allen, die für den Frieden eintreten, dass sie diesen historischen Aufruf unterstützen“, sagte Erdoğan vor Journalisten am Freitag beim Rückflug aus Washington. Insbesondere die USA und den Iran forderte Erdoğan zu mehr Engagement für Frieden in Syrien auf.

Dabei hob der türkische Staatschef auch die Rolle seines Landes hervor: „Ein fairer Frieden in Syrien würde Türkiye (unter den Nachbarländern) am meisten nützen“. Der wichtigste Schritt sei es, eine „neue Ära“ mit Syrien zu beginnen. „Wir bemühen uns seit Jahren, das Feuer in unserem Nachbarland zu löschen“, betonte Erdoğan.

Zu einem möglichen Treffen mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad sagte Erdoğan: „Der türkische Außenminister Hakan Fidan arbeitet mit seinem syrischen Amtskollegen daran, einen Fahrplan zu erstellen.“ Entsprechende Schritte würden dann unternommen werden.

Terroristische Gruppen würden alles tun, um den Friedensprozess in Syrien zu „vergiften“, fügte Erdoğan hinzu. Man sei sich dieser Pläne bewusst und entsprechend vorbereitet.

Erdoğan hatte vergangene Woche eine neue diplomatische Friedensinitiative mit Damaskus angedeutet. Eine mögliche Einladung an al-Assad wurde von Erdoğan in Aussicht gestellt.