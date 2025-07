Am 15. Juli 2016 erlebte Türkiye einen der schwersten Tage seiner Geschichte. Durch den Putschversuch der in Türkiye als Terrororganisation geltenden FETÖ wurden über 250 Menschen getötet und mehr als 2000 verletzt. Doch dies war nicht der erste Putschversuch in der Geschichte von Türkiye. Bereits 1960, 1970, 1980 und 1997 erlitt das Land Militärputsche, die die demokratischen Prozesse erheblich beeinträchtigten. Diese Putsche haben das politische und soziale Gefüge von Türkiye tiefgreifend verändert und das Vertrauen in die Demokratie erschüttert. Doch der 15. Juli unterscheidet sich durch bestimmte Merkmale von den vorherigen Putschen. Diesmal zeigte die Gesellschaft in allen Schichten einen massiven Widerstand und stellte sich geschlossen gegen den Putschversuch.

Die Macht des Volkes: Widerstand für die Demokratie

Eines der herausragendsten Merkmale des Putschversuchs am 15. Juli war der Widerstand des Volkes gegen die Putschisten. Unter der Leitung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gingen Menschen jeden Alters und Geschlechts auf die Straßen und kämpften gegen die Putschisten. Dies war das erste Mal in der Geschichte von Türkiye, dass das Volk so aktiv und mutig gegen einen Putsch stand. Menschen stellten sich den Panzern in den Weg und riskierten ihr Leben, um die Demokratie zu verteidigen. Dieser Widerstand ist nicht nur für Türkiye, sondern auch für die Weltgeschichte der Demokratie von großer Bedeutung. Die Entschlossenheit des Volkes zeigte, dass die Demokratie am besten vom Volk selbst verteidigt wird.

Präsident Erdoğans Rolle: Wendepunkt im Kampf für Demokratie

Nachdem Präsident Erdoğan von dem Putschversuch erfahren hatte, rief er das Volk auf, auf die Straßen zu gehen und sich dem Putsch entgegenzustellen. Millionen von Menschen folgten diesem Aufruf und versammelten sich in jeder Stadt von Türkiye, um tagelang für die Demokratie Wache zu halten. Erdoğans Aufruf spielte eine entscheidende Rolle bei derVereinigung des Volkes zur Verteidigung der Demokratie. Seine Führung war das Zentrum des Widerstands gegen den Putsch. Diese zentrale Kraft zeigte die starke Verbundenheit von Türkiye zur Demokratie und die Macht des Volkswillens. Erdoğans entschlossene und mutige Haltung hielt die Moral des Volkes hoch und war ein wesentlicher Faktor für das Scheitern des Putschversuchs.

Der Widerstand des türkischen Volkes am 15. Juli diente weltweit als Beispiel im Kampf gegen Putsche. In vielen Ländern wurden Politiker und Bürger von diesem Widerstand inspiriert und verstärkten ihren Einsatz zur Verteidigung der Demokratie in ihren eigenen Ländern.

Warum versteht Deutschland Türkiye nicht?

Nach dem Putschversuch am 15. Juli erhielt Türkiye leider nicht die notwendige Unterstützung von seinen internationalen Freunden und Verbündeten. Insbesondere Deutschland sowie andere EU-Länder und die USA kamen den Forderungen von Türkiye bezüglich der Putschisten nicht nach. Türkiye forderte die Auslieferung von Personen, die an dem Putsch beteiligt waren oder ihn geplant hatten, vor allem aus Deutschland und anderen EU-Ländern. Doch insbesondere Deutschland und die anderen EU-Länder weigern sich, die von Türkiye geforderten Personen auszuliefern. Diese Situation verschärft die Sicherheitsbedenken von Türkiye.

Trotz einer langen Geschichte der Freundschaft und Verbundenheit erhält Türkiye von Deutschland nicht die nötige Unterstützung. Diese Beziehungen reichen von gemeinsamen Allianzen im Ersten Weltkrieg bis hin zur NATO-Mitgliedschaft. Dass Deutschland die Sicherheitsbedenken von Türkiye ignoriert, untergräbt die Freundschafts- und Bündnisbeziehungen zwischen den beiden Ländern. Die Ignoranz Deutschlands und anderer westlicher Verbündeter gegenüber den grundlegenden Sicherheitsbedenken von Türkiye in Bezug auf den Kampf gegen Putsch und Terrorismus stellt eine große Respektlosigkeit gegenüber den türkischen Märtyrern und Veteranen dar, die im Kampf für die Demokratie ihr Leben ließen. Nach dem Putschversuch hat Türkiye ein großes Bedürfnis nach internationaler Unterstützung im Kampf gegen Terrorismus und zur Gewährleistung der Sicherheit. Türkiye bekämpft Organisationen wie PKK, PYD, YPG, DAESH und DHKP-C. Die Sicherheit von Türkiye ist letztlich auch die Sicherheit der EU. Trotzdem erhält Türkiye nicht die notwendige Unterstützung.

Deutschland und Türkiye: Sicherheitsbedenken und Bündnisbeziehungen

Dass Deutschland die Sicherheitsbedenken von Türkiye nicht ausreichend versteht, ist angesichts der langjährigen Freundschaft und Bündnisbeziehungen zwischen den beiden Ländern überraschend. Diese beiden Länder, die im Ersten Weltkrieg und im NATO-Bündnis zusammenstanden, warum können sie sich in dieser Frage nicht einigen? Die Gleichgültigkeit Deutschlands gegenüber den Sicherheitsanforderungen von Türkiye ignoriert die historischen Verbindungen und strategischen Partnerschaften zwischen den beiden Ländern. Diese Situation ist nicht nur für Türkiye, sondern auch für die Sicherheitsarchitektur der NATO und Europas besorgniserregend. Andererseits sind die Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkiye auf einem hohen Niveau. Beide Länder sind wichtige Handelspartner füreinander. In Deutschland leben etwa 4 Millionen Türken, und die Beziehungen zwischen Deutschland und Türkiye sind auch in den Bereichen Sport, Kunst, Kultur und Tourismus sehr intensiv. Trotzdem zeigt Deutschlands Haltung gegenüber Türkiye, dass die Sicherheitsbedenken von Türkiye nicht ernst genommen und keine ausreichende Zusammenarbeit gezeigt wird, was ein negatives Bild für die Zukunft der Beziehungen zwischen den beiden Ländern zeichnet. Türkiye möchte auf der internationalen Bühne nicht allein gelassen werden und erwartet vor allem von seinen Verbündeten mehr Unterstützung.

Der Kampf am 15. Juli: Ein Erbe für die Zukunft

Der Putschversuch am 15. Juli war ein Wendepunkt im Kampf von Türkiye für die Demokratie. Dass das Volk dem Aufruf seines Präsidenten gefolgt ist und auf die Straßen gegangen ist, um die Demokratie zu verteidigen, sendet nicht nur eine wichtige Botschaft für Türkiye, sondern für die ganze Welt. Dieses Ereignis zeigt, dass die Demokratie durch den Willen des Volkes geschützt werden und jeder Herausforderung standhalten kann. Der Glaube an die Demokratie und der Kampf dafür werden als wichtiges Erbe für Türkiye in die Zukunft getragen. Dieses Erbe wird nicht nur in Türkiye, sondern weltweit als Inspiration für Verteidiger der Demokratie dienen. Wir müssen unseren Glauben an die Demokratie und unseren Kampf dafür immer lebendig halten. Das Erbe des 15. Juli wird unsere Entschlossenheit, die Demokratie in Einheit und Solidarität zu schützen und zu verteidigen, ständig stärken. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass internationale Unterstützung und Bündnisbeziehungen ebenfalls ein Teil dieses Kampfes sind. Türkiye muss die Unterstützung erhalten, die es von seinen Freunden und Verbündeten verdient, und in dieser Hinsicht stärkere Schritte unternehmen. Diese Solidarität und Unterstützung sind von entscheidender Bedeutung für den Schutz und die Fortführung derDemokratie. Wir müssen unsere Beziehungen zu den befreundeten und verbündeten Ländern auf der internationalen Bühne stärken und gegenseitiges Vertrauen aufbauen.