Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den Jahrestag des vereitelten Putschversuchs vom 15. Juli 2016 bei einer Gedenkfeier in Istanbul begangen. Dabei würdigte er das Andenken an die Gefallenen und dankte denjenigen Bürgern, die bei der Verteidigung der Demokratie des Landes verwundet wurden.

„Am 8. Jahrestag des verräterischen Putschversuchs vom 15. Juli gedenke ich in meinen Gebeten all unserer Helden, die zu Märtyrern wurden, indem sie sich den tödlichen Kugeln stellten“, sagte der türkische Staatschef am Sonntag auf der Online-Plattform X (vormals Twitter).

„Ich bedanke mich bei unseren Veteranen, die verletzt wurden, als sie für die gleiche edle Sache kämpften“, fügte er hinzu. „Wir erinnern uns mit großem Stolz an den epischen Kampf, den unsere Nation mit bloßen Händen gegen die Putschisten geführt hat.“

Erdoğan versprach, die Erinnerung an die Märtyrer für kommende Generationen zu wahren. „Wir werden das Heldentum unserer Märtyrer, deren Namen in goldenen Buchstaben in die Geschichte und in die Herzen unserer Nation eingeprägt sind, lebendig halten, indem wir ihre Geschichten von Herz zu Herz weitergeben“, bekräftigte er.

„Wir werden nicht aufhören, den 15. Juli mit ganzem Herzen und aller Kraft zu verteidigen“, so der türkische Präsident.