Trotz der historischen Beziehungen zwischen Türkiye und Deutschland gibt es in vielen Bereichen nach wie vor Meinungsverschiedenheiten. Es liegt in der Natur der internationalen Beziehungen, dass Staaten ihre eigenen Interessen verfolgen und daher von Zeit zu Zeit Spannungen entstehen. Selbst innerhalb der EU, etwa zwischen Ländern wie Italien und Frankreich oder Deutschland und Frankreich, kommt es zu Konflikten. Doch die Probleme zwischen Deutschland und Türkiye sind anderer Art und von tieferer Bedeutung.

Deutschlands ideologische Haltung gegenüber Türkiye

Deutschland nimmt konsequent eine konträre Haltung gegenüber Türkiye ein, insbesondere in Fragen, die der wirtschaftlichen und militärischen Entwicklung von Türkiye förderlich sein könnten. Darüber hinaus steht Deutschland leider auch in Sicherheits- und Terrorismusbekämpfungsfragen nicht ausreichend an der Seite seines NATO-Verbündeten und EU-Beitrittskandidaten Türkiye. Diese ideologische Haltung zeigt sich in verschiedenen Bereichen und führt zu einer belasteten Beziehung.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan kritisierte diese Haltung Deutschlands und erwähnte in einem Interview: „Wir haben das Problem, dass die Turbinen für das Kernkraftwerk Akkuyu im deutschen Zoll feststecken. Das hat uns ernsthaft gestört.“ Diese Aussage verdeutlicht ein weiteres Problem, das sich nach dem Widerstand Deutschlands gegen den Verkauf des Eurofighter Typhoon an Türkiye herausgestellt hat. Diese Maßnahmen Deutschlands werden als Versuche gesehen, den Fortschritt und die Entwicklung von Türkiye zu behindern.

Der Kampf von Türkiye gegen den Terrorismus

Türkiye gab im November bekannt, dass es Verhandlungen mit Großbritannien und Spanien über den Kauf von 40 Typhoon im Wert von 23 Milliarden Dollar führt, doch Deutschland widersprach dieser Idee. Obwohl Erdoğan zuletzt positive Entwicklungen in Gesprächen mit Deutschland und Großbritannien erwähnte, bleibt das Thema ungeklärt. Diese Unklarheit sorgt für Unsicherheit und Verzögerungen in der türkischen Verteidigungsplanung.

Der Eurofighter Typhoon ist für Türkiye aus militärischer und strategischer Sicht ein wichtiges Kampfflugzeug. Seine Anschaffung würde die Verteidigungskapazität von Türkiye stärken, die nationale Sicherheit erhöhen und die internationale Verteidigungszusammenarbeit vertiefen. In Anbetracht der Kämpfe gegen zahlreiche Terrororganisationen in der Region will Türkiye seine Luftstreitkräfte auf höchstem Niveau halten. Deutschlands Weigerung, diese Flugzeuge zu verkaufen, offenbart eine böswillige Haltung gegenüber Türkiye.

Die Bedeutung von Türkiye für die EU und Deutschland wurde insbesondere nach 2015 deutlich, als Türkiye durch erhebliche Anstrengungen den Zustrom irregulärer Migranten nach Europa eindämmte. In dieser kritischen Zeit zeigte sich Türkiye als unverzichtbarer Partner für die Stabilität und Sicherheit Europas. Doch heute verweigert Deutschland den Verkauf dieser wichtigen Flugzeuge, was eindeutig darauf abzielt, die militärische Schwäche von Türkiye zu fördern. Diese Haltung resultiert aus Deutschlands Widerwillen gegenüber einer stärkeren Türkiye.

Deutschlands Haltung gegenüber ein stärkeres Türkiye

Ähnlich wichtig ist das Akkuyu-Kernkraftwerk für Türkiye. Akkuyu ist das erste Kernkraftwerk des Landes und ein strategisches Projekt zur Sicherung der Energieversorgung. Es wird jährlich etwa 35 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen und rund zehn Prozent des gesamten Strombedarfs von Türkiye decken. Das Projekt ist ein entscheidender Schritt zur Energieunabhängigkeit von Türkiye, der die Abhängigkeit von Energieimporten verringert und die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit stärkt.

Die Verzögerung der Turbinenlieferung aus Deutschland ähnelt der Problematik um den Eurofighter Typhoon und zeigt erneut Deutschlands böswillige Haltung gegenüber Türkiye. Deutschland behindert Projekte wie Akkuyu, die zur energetischen Unabhängigkeit und Stärkung von Türkiye beitragen. Diese politische Parteinahme zeigt, dass Deutschland ein starkes Türkiye nicht akzeptieren will.

Deutschland wünscht sich ein Türkiye, das wie in der Vergangenheit anspruchslos ist, und ignoriert die Fortschritte von Türkiye in den letzten 20 Jahren. Diese Ignoranz ist ein Hindernis für eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe. Deutschland muss lernen, Türkiye auf Augenhöhe zu betrachten. Der Russland-Ukraine-Krieg hat gezeigt, dass weder Deutschland noch die EU in der Lage ist, Probleme effektiv zu lösen, während Türkiye durch diplomatische Wege zur Konfliktlösung beiträgt. Die Rolle von Türkiye in internationalen Krisen sollte nicht unterschätzt werden.

Die strategische Bedeutung eines starken Türkiye

Türkiye ist sowohl regional als auch global ein wichtiger Akteur in wirtschaftlicher, politischer und militärischer Hinsicht. Deutsche politische Eliten blockieren ideologisch wichtige Projekte, die zur Entwicklung von Türkiye beitragen könnten. Ein starkes Türkiye hätte strategische Vorteile für Deutschland und die EU. Deutschland muss seine überhebliche Haltung aufgeben und sich von ideologischen Ansätzen lösen, um eine „Win-Win“-Beziehung mit Türkiye einzugehen. Die Krisen im Nahen Osten, der Russland-Ukraine-Krieg und die Konflikte in Libyen und Afrika zeigen die diplomatische Stärke von Türkiye und seinen Beitrag zum Frieden.

Deutschland sollte seine Politik, die die Entwicklung von Türkiye behindert, überdenken und die strategische Bedeutung von Türkiye anerkennen. Ein starkes und unabhängiges Türkiye wird auch für Deutschland und die EU von Vorteil sein. Ein partnerschaftlicher und konstruktiver Ansatz Deutschlands gegenüber Türkiye wird langfristig für beide Länder positive Ergebnisse bringen.

Deutschland blockiert wichtige Projekte, die Türkiye voranbringen könnten, trotz der großen militärischen Fortschritte der letzten Jahre. Projekte wie das Kaan-Kampfflugzeug, Bayraktar TB2-Drohnen, ANKA, TCG Anadolu, Altay-Panzer und das TF-X-Kampfflugzeug zeigen das Potenzial. Diese Fortschritte zeigen, dass Türkiye in der Lage ist, bedeutende technologische und militärische Projekte zu realisieren, die sowohl für die nationale Sicherheit als auch für die internationale Zusammenarbeit von Vorteil sind.

Ein weiteres bedeutendes Projekt ist das MILGEM (National Ship) Projekt, das die maritime Verteidigungsfähigkeiten von Türkiye erheblich verbessert hat. Ebenso sind die Entwicklungen im Bereich der unbemannten Luftfahrzeuge wie ANKA und das amphibische Angriffsschiff TCG Anadolu Beispiele für die militärische Innovationskraft von Türkiye. Diese Projekte tragen nicht nur zur Verteidigungskapazität von Türkiye bei, sondern stärken auch die Position des Landes als regionaler Machtfaktor.

Insgesamt zeigt sich, dass ein starkes und unabhängiges Türkiye nicht nur im Interesse von Türkiye selbst liegt, sondern auch strategische Vorteile für Deutschland und die EU mit sich bringt. Deutschland muss daher seine politische Haltung überdenken und Türkiye als gleichberechtigten Partner anerkennen, um eine konstruktive und für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu ermöglichen.