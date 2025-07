London: Aktivistin fordert „Nie wieder für alle“

Die Aktivistengruppe „Youth Demand“ hat am Montag eine palästinensische Flagge am Londoner Cenotaph niedergelegt und pro-palästinensische Slogans neben dem Denkmal eingezeichnet. Die Gruppe forderte die britische Regierung auf, die Waffenlieferungen an Israel zu stoppen.