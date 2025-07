Im Gazastreifen haben Mediziner nach Angaben eines Krankenhauses ein Baby aus dem Leib einer bei einem israelischen Angriff getöteten Schwangeren gerettet. Die neun Monate schwangere Frau sei bei israelischem Beschuss des Flüchtlingslagers Nuseirat schwer verletzt worden und im Krankenhaus gestorben, sagte der Leiter der Gynäkologie- und Geburtshilfeabteilung im Al-Awda-Krankenhaus, Raed al-Saudi, am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

„Nach ihrem Tod führten die Ärzte einen Ultraschall durch, um den Zustand des Fötus zu überprüfen, und stellten einen Herzschlag fest“, fuhr al-Saudi fort. Herbeigerufene Chirurgen hätten das Baby per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Das Neugeborene sei in einem kritischen Zustand gewesen und habe sich nach der Versorgung mit Sauerstoff stabilisiert, sagte al-Saudi. Er sei in ein anderes Krankenhaus verlegt worden, in dem auch sein bei dem Angriff ebenfalls verletzter Vater behandelt werde.

Wegen der israelischen Angriffe im Gazastreifen werden Geburten in dem Palästinensergebiet immer gefährlicher. Das Gesundheitssystem wurde durch die Angriffe erheblich geschwächt. Nach UN-Angaben stehen den mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen derzeit nur 1500 Krankenhausbetten zur Verfügung. Vor dem Gaza-Krieg waren es demnach noch 3500 Betten.

Israelischer Vernichtungskrieg in Gaza

Israel hatte nach dem 7. Oktober die Versorgung des Gazastreifens mit Wasser, Lebensmitteln, Treibstoff und Strom gestoppt und zugleich massive Luftangriffe gestartet. Anschließend drangen Bodentruppen in den dicht besiedelten Küstenstreifen ein. Humanitäre Hilfslieferungen werden von Israel behindert. Mehr als eine Million Menschen wurden gezwungen, in den Süden zu flüchten. UN-Organisationen bezeichnen die humanitäre Lage vor Ort als katastrophal.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza bisher mehr als 38.800 Menschen durch die Angriffe Israels getötet. Die Zahl könnte weit höher sein, da noch viele Tote unter den Trümmern liegen und nicht geborgen werden können.