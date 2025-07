Meilenstein in Most: Motorradstar Toprak Razgatlıoğlu hat in der Superbike-WM seinen bereits zehnten Saisonsieg gefeiert und ist damit in der Rennserie erfolgreichster BMW-Pilot der Geschichte. Im ersten Rennen auf dem Kurs in Tschechien setzte sich der 27-jährige Türke am Samstag vor den früheren italienischen MotoGP-Stars Danilo Petrucci und Andrea Iannone (beide Ducati) durch.

Razgatlıoğlu, 2021 mit Yamaha Weltmeister, fährt unbeirrt seinem zweiten Titel entgegen. Bislang hatte es noch kein Rennfahrer geschafft, in der WM für seriennahe Maschinen zehn Siege auf einer BMW zu holen. Dem Italiener Marco Melandri gelangen 2012 und 2013 insgesamt neun, damals gab es allerdings nur zwei statt drei Läufe am Wochenende.

„El Turco“ gewann auf der sechsten von zwölf WM-Stationen bei seinem achten Sieg in Serie mit fast sechs Sekunden Vorsprung, Razgatlıoğlu hat nun 266 Punkte auf dem Konto. Mit deutlichem Rückstand im Klassement folgen Nicolo Bulega (Italien/210) und Titelverteidiger Alvaro Bautista (Spanien/199/beide Ducati), der am Samstag Vierter wurde.