Nach Sicherheitsüberprüfungen im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele in Paris sind 4355 Menschen von den Spielen ausgeschlossen worden. Insgesamt habe es mehr als eine Million behördliche Überprüfungen gegeben, sagte der französische Innenminister Gérald Darmanin am Sonntag im Sender France 2. Das entspreche der Zielsetzung, die vor einem Jahr ausgegeben worden war, fügte er hinzu.

Überprüft wurden all jene, die in diesem Sommer in irgendeiner Weise an den Olympischen Spielen beteiligt sind - also etwa Athleten, Trainer, Journalisten, Freiwillige, Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste und sogar Anwohner.

880 Menschen wurden wegen des Verdachts der ausländischen Einflussnahme ausgeschlossen, 360 wegen bestehender Ausreiseanordnungen und 142 wegen Einträgen in der französischen Gefährderkartei (fiche S), wie das Innenministerium erläuterte. Zudem befinden sich unter den Ausgeschlossenen demnach 260 als „Islamisten” erfasste Menschen, 186 Linksextreme und 96 Rechtsextreme.

Für die Sicherheit der am Freitag in Paris beginnenden Spiele sind täglich im Durchschnitt 35.000 Polizisten und Gendarmen im Einsatz sowie 18.000 französische Militärangehörige.