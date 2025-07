„Israelische Siedlungspolitik ist völkerrechtswidrig”

Die Siedlungspolitik der israelischen Regierung sei völkerrechtswidrig und stehe einer Zweistaatenlösung im Weg. Das sagte Außenministerin Baerbock am Rande des EU-Außenministertreffens am Montag in Brüssel zum jüngsten IGH-Urteil über Israels illegale Besatzung in Palästina.