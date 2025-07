Jüdische Aktivisten protestieren gegen Netanjahu-Besuch

Hunderte antizionistische Juden haben am Tag vor Netanjahus Rede im US-Kongress einen Sitzprotest veranstaltet. Bei der Kundgebung am Dienstag forderten die Aktivisten den Stopp der US-Waffenlieferungen an Israel sowie ein Ende des Vernichtungskrieges in Gaza. Es kam zu mehreren Festnahmen.