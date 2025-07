Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat den US-Kongress für seinen jubelnden Applaus bei der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit scharfen Worten verurteilt.

„Die ganze Welt hat gesehen, wie der US-amerikanische Kongress einem völkermordenden Schlächter Beifall gespendet hat“, sagte Erdoğan in seiner Rede bei einer Veranstaltung am Freitag in Istanbul. Der türkische Präsident verwies dabei auf den Vernichtungskrieg Israels gegen den palästinensischen Gazastreifen, der nun schon 294 Tage andauert. „Denken Sie an diejenigen, die fast 40.000 Kinder, Frauen und ältere Menschen getötet haben; das Repräsentantenhaus applaudiert ihnen.“

Tel Aviv hat seit Beginn seiner brutalen Angriffe auf die belagerte Enklave am 7. Oktober mindestens 39.175 Palästinenser - die meisten von ihnen Frauen und Kinder - getötet und 90.403 weitere verwundet. Schätzungsweise sind mehr als 10.000 weitere Menschen unter den Trümmern begraben.

„Diejenigen, die die ganze Welt über Demokratie und Menschenrechte belehren, haben keine Skrupel, den Hitler unserer Zeit hochzuschätzen“, so Erdoğan, der die Unterstützung des Westens für die Massaker Israels an den Palästinensern anprangerte.

„Überholtes“ globales System

Erdoğan kritisierte auch das aktuelle globale System mit den Worten: „Wir sind mit einer Abdankung der Vernunft konfrontiert, die einen Schlächter beherbergt, der das Blut von 150.000 Menschen aus dem Gazastreifen an seinen Händen hat, und damit nicht genug, außerdem seine Rede in vollem Wahn applaudiert.“

Der türkische Staatschef fügte hinzu, dass „das globale System, das zum Schutz der wirtschaftlichen, politischen, militärischen und diplomatischen Interessen der Sieger des Zweiten Weltkriegs geschaffen wurde, allmählich überholt“ sei.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) hatte Israel des „Völkermordes“ beschuldigt und Tel Aviv in seinem jüngsten Urteil aufgefordert, seinen Großangriff auf Rafah im südlichen Gazastreifen, wo über eine Million Palästinenser Zuflucht vor dem Krieg gesucht hatten, unverzüglich einzustellen. Zudem missachtet Israel weiterhin eine Resolution des UN-Sicherheitsrats, in der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird.