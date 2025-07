Israelische Streitkräfte haben erneut ein TRT-Team ins Visier genommen und körperlich angegriffen. „Ermutigt durch den Beifall seiner Gönner hat Israel erneut Palästinenser angegriffen, die das Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee verrichten wollten, sowie unser TRT-Haber-Team“, schrieb TRT-Intendant Mehmet Zahid Sobacı auf dem Onlinedienst X am Freitag. „Als TRT werden wir niemals darauf verzichten, die rechtswidrigen Handlungen der israelischen Besatzer, die alle menschlichen Werte mit Füßen treten, öffentlich zu machen“, fügte er hinzu.

Der Angriff ereignete sich, als das Team des türkischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks TRT über Übergriffe der israelischen Streitkräfte auf unschuldige Palästinenser berichtete. In der Al-Aqsa-Moschee im besetzten Ost-Jerusalem versammelten sich zahlreiche Palästinenser zum Freitagsgebet. Israelische Soldaten griffen daraufhin während der Übertragung das Team von TRT Haber an.

Der Kameramann Omar Awwad wurde bei dem Angriff verletzt, während das Telefon des Reporters Mücahit Aydemir gewaltsam beschlagnahmt wurde. Die israelischen Streitkräfte entfernten daraufhin das Team von TRT Haber aus dem Gebiet und erlaubten ihnen nicht, ihre Übertragung fortzusetzen.

Fahrettin Altun:„Abscheulicher und feiger Angriff“

Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun verurteilte den „abscheulichen und feigen Angriff“ aufs Schärfste. „In dem Maße, in dem wir die Welt über Israels Barbarei und Massaker informieren, nimmt Israels Verfolgung von Journalisten, deren Pflicht es ist, der Wahrheit nachzugehen, noch mehr zu“, schrieb Altun auf X.

Auch das türkische Außenministerium verurteilte die Attacke. „Wir sehen, dass Israel seit Monaten nicht begriffen hat, dass es die Wahrheit nicht verbergen kann, indem es Journalisten angreift“, heißt es in einer Erklärungs des Ministeriums. „Tapfere und ehrenhafte Journalisten werden weiterhin entschlossen über die Unterdrückung in Palästina berichten, und unser Ministerium wird ihnen in diesem Kampf zur Seite stehen“, hieß es weiter.