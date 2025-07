Das türkische Außenministerium hat den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu für seinen Vernichtungskrieg in Gaza erneut scharf kritisiert. „So wie das Ende des Völkermörders Hitler kam, so wird auch das Ende des Völkermörders Netanjahu kommen“, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums am Montag.

Damit reagiert Ankara auf die diffamierenden Äußerungen des israelischen Außenministers Israel Katz gegenüber dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan. Katz hatte am Sonntag auf der Plattform X geschrieben: „Erdoğan tritt in die Fußstapfen von Saddam Hussein und droht mit einem Angriff auf Israel. Er soll sich nur daran erinnern, was dort geschah und wie es endete.“

Das türkische Außenministerium erinnerte daran, dass die Nazis nach dem Holocaust zur Verantwortung gezogen wurden. Ebenso würden auch diejenigen, die die Palästinenser vernichten wollen, zur Rechenschaft gezogen, hieß es weiter. „Die Menschheit wird an der Seite der Palästinenser stehen. Ihr werdet die Palästinenser nicht vernichten können.“

Erdoğan über Netanjahu: „Hitler unserer Zeit“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte den US-Kongress für seinen jubelnden Applaus bei der Rede des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu mit scharfen Worten verurteilt.

„Die ganze Welt hat gesehen, wie der US-amerikanische Kongress einem völkermordenden Schlächter Beifall gespendet hat“, sagte Erdoğan in seiner Rede bei einer Veranstaltung am Freitag in Istanbul. Der türkische Präsident verwies dabei auf den Vernichtungskrieg Israels gegen den palästinensischen Gazastreifen, der nun schon 294 Tage andauert. „Denken Sie an diejenigen, die fast 40.000 Kinder, Frauen und ältere Menschen getötet haben; das Repräsentantenhaus applaudiert ihnen.“

Tel Aviv hat seit Beginn seiner brutalen Angriffe auf die belagerte Enklave am 7. Oktober mindestens 39.175 Palästinenser - die meisten von ihnen Frauen und Kinder - getötet und 90.403 weitere verwundet. Schätzungsweise sind mehr als 10.000 weitere Menschen unter den Trümmern begraben.

„Diejenigen, die die ganze Welt über Demokratie und Menschenrechte belehren, haben keine Skrupel, den Hitler unserer Zeit hochzuschätzen“, so Erdoğan, der die Unterstützung des Westens für die Massaker Israels an den Palästinensern anprangerte.