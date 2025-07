Das Türkische Präsidium für Internationale Kooperation und Koordination (TIKA) und das libysche Außenministerium haben eine Absichtserklärung zur Entwicklungszusammenarbeit unterzeichnet. „Dieser wichtige Schritt wurde unternommen, um die gemeinsame Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken. Diese Absichtserklärung wurde unterzeichnet, damit das TIKA seine Arbeit aufnehmen und Projekte in Libyen vorstellen kann“, sagte der stellvertretende libysche Außenminister Mohamed Zeidan am Sonntag, der an der Unterzeichnungszeremonie in Tripolis teilnahm.

Der Präsident von TIKA, Serkan Kayalar, sagte, dass die Organisation seit Anfang der 2010er Jahre kontinuierlich Projekte für die libysche Bevölkerung durchführt. „Mit diesem Abkommen über Entwicklungszusammenarbeit haben wir die rechtliche Grundlage für unsere Aktivitäten in Libyen geschaffen“, so Kayalar.

Während der Zeremonie wurde auch ein Protokoll zur Restaurierung des Turgut-Reis-Komplexes in der Altstadt von Tripolis von TIKA unterzeichnet.