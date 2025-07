Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat erklärt, dass Israel mit der Ermordung des Hamas-Chefs Ismail Hanija auch den Frieden getötet habe. „Sie sollten nicht vergessen, dass sie mit seiner Ermordung auch den Frieden getötet haben“, sagte Fidan am Mittwoch in einem Live-Interview mit lokalen türkischen Sendern.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu habe die USA als Geisel genommen. „Wenn er in einen Krieg im Libanon eintritt, werden die USA keine andere Wahl haben, als in den Krieg zu ziehen, um ihn zu unterstützen“, fügte der türkische Außenminister hinzu.

Die palästinensische Widerstandsorganisation Hamas gab am frühen Mittwoch bekannt, dass Hanija bei einem israelischen Luftangriff auf seine Residenz in der iranischen Hauptstadt Teheran getötet wurde. Das iranische Staatsfernsehen berichtete ebenfalls von Hanijas Tötung und erklärte, dass eine Untersuchung des Attentats im Gange sei und die Ergebnisse bald bekannt gegeben würden. Israel hat bisher keine Stellungnahme zur Ermordung abgegeben.

Fidan telefonierte am Mittwoch auch mit dem iranischen Interimsaußenminister Ali Bagheri. Beide Spitzendiplomaten erörterten die Entwicklungen nach der Ermordung Hanijas und die Lage in der Region, wie der Sprecher des Außenministeriums Öncü Keçeli am Donnerstag mitteilte.