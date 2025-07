Messerangriff auf Muslime in München-Pasing

In München-Pasing stach ein 40-Jähriger am 23. Juli auf zwei junge Muslime ein. Offenbar wähnte er sich auf einer Art Kreuzzug gegen den Islam. Er ist wegen versuchten Mordes in zwei Fällen angeklagt. Der bereits polizeibekannte Mann befindet sich nun in einer Psychiatrie. Im Gespräch mit TRT Deutsch schildert eines der Opfer mit Migrationsgeschichte den Vorfall.