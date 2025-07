Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat den provokativen Beitrag des israelischen Außenministers Israel Katz, in dem er den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan ins Visier nahm, als „eine völlige Krankheit“ bezeichnet. „Diese Person, deren Existenz im Kabinett einzig und allein der Verbreitung von Verleumdungen und Lügen gewidmet ist, ist ein Denkmal für die Unverschämtheit und Dreistigkeit der völkermordenden Netanjahu-Regierung“, schrieb Fidan am Freitagabend in einer Erklärung auf X.

Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun verurteilte ebenfalls den Beitrag. Türkiye habe nichts von „blutrünstigen völkermordenden Mördern“ zu lernen, so Altun. „Die Massaker, die Sie an unseren palästinensischen Brüdern und Schwestern begangen haben, sowie der schändliche Völkermord, den Sie begangen haben, werden eines Tages zur Rechenschaft gezogen werden“, schrieb Altun auf X.