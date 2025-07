Der türkische Außenminister Hakan Fidan wird am Sonntag zu einem zweitägigen Besuch in Ägypten erwartet. Diplomatenkreisen zufolge folgt dieser Schritt auf Einladung seines ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty. Dieser hatte im vergangenen Monat seinen Posten in der neuen gebildeten Regierung angetreten.

Bei dem Treffen soll es laut internen Berichten unter anderem um die Vorbereitungen für das erste hochrangige Treffen des Rates für strategische Zusammenarbeit in Türkiye gehen. In diesem Rahmen wird auch ein Besuch des ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi erwartet. Rund 20 Abkommen in verschiedenen Bereichen sollen dann unterzeichnet werden.

Die Gespräche zwischen Fidan und Abdelatty werden sich voraussichtlich um die bilateralen Beziehungen drehen. Beide Seiten erwägen Kooperationen in den Bereichen Energie, Gesundheit, Tourismus und Rüstung.

Zentrales Thema der Außenpolitik dürfte der Gaza-Krieg sein. Neben humanitären Initiativen geht es wohl auch um diplomatische Bemühungen im Zusammenhang mit den Spannungen und aktuellen Entwicklungen in Nahost und Afrika.

Fidan wird voraussichtlich die Hafenstadt Al-Arish und den Grenzübergang Rafah besuchen, von wo aus auch Hilfen aus Türkiye für Gaza koordiniert werden. In Al-Arish befindet sich ein Logistikzentrum des Roten Halbmonds.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Kairo haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ägypten am 14. Februar stellt einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen dar. Nach dem Militärputsch in Ägypten 2013 waren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgekühlt.