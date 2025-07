„Scheinheiligkeit der US-Doppelstandards”

Renommierte Experten aus aller Welt sind am Samstag an der Boğaziçi-Universität in Istanbul zusammengekommen, um über das Völkerrecht in Bezug auf Gaza zu diskutieren. Ex-UN-Sonderberichterstatter Richard Falk sprach von Doppelstandards der USA gegenüber Feinden und Verbündeten und unterstrich die Friedensbemühungen Ankaras.