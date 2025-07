Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sisi in El-Alamein im Norden Ägyptens zusammengekommen. Das türkische Außenministerium bestätigte das Treffen am Montag auf der Online-Plattform X. Beide Seiten gaben keine Einzelheiten zu den Gesprächen bekannt.

Fidan traf später mit seinem ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty zusammen. Die Spitzendiplomaten besprachen Bemühungen zur Festigung der Beziehungen sowie die Koordinierung regionaler und globaler Fragen, wie das türkische Außenministerium mitteilte.

Es war das erste Treffen zwischen den beiden Spitzendiplomaten seit der Ernennung von Abdelatty. Dieser hatte im vergangenen Monat seinen Posten in der neu gebildeten Regierung angetreten.

Fidans Besuch in Ägypten umfasste auch Besuche des ägyptischen Hafens Al-Arish, des Grenzübergangs Rafah zum Gazastreifens und des Logistikzentrums des Ägyptischen Roten Halbmonds.

Die Beziehungen zwischen Ankara und Kairo haben sich in den vergangenen Monaten deutlich verbessert. Der Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan in Ägypten am 14. Februar stellt einen Wendepunkt in den bilateralen Beziehungen dar. Nach dem Militärputsch in Ägypten 2013 waren die Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgekühlt.