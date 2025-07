Anschlag auf Palästina- Camp in München

Das Pro-Palästina-Protestcamp an der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist Ziel eines Brandanschlags geworden. Ein 27-jähriger Mann übergoss das Camp am Professor-Huber-Platz in der Nacht zum Freitag mit Benzin und setzte es anschließend in Brand. Am selben Tag fand als Reaktion die Kundgebung „We Won't Be Intimidated" statt. Im Gespräch mit TRT schildern Zeugen den Vorfall.