Knapp eine Woche nach dem tödlichen israelischen Attentat auf Hamas-Politchef Ismail Hanija hat die palästinensische Organisation den Hamas-Leiter im Gazastreifen, Yahya Sinwar, zum neuen Anführer bestimmt. Das teilte die Hamas auf der Plattform Telegram mit. Er sei nun der Leiter des politischen Büros der Hamas, hieß es.

Hanija war in der vergangenen Woche in einem Gästehaus der iranischen Regierung in Teheran durcheinen israelischen Angriff getötet worden, wo er sich zur Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Massud Peseschkian aufhielt. Der Iran und die Hamas drohen mit Vergeltung.

Sinwar wurde mehr als zwei Jahrzehnte lang in israelischen Gefängnissen festgehalten und lernte in der Zeit fließend Hebräisch. Er kam 2011 im Rahmen eines Austauschs gegen die Freilassung eines israelischen Soldaten frei und war bereits im April 2012 Mitglied des politischen Büros der Hamas im Gazastreifen, wo er 2017 bei internen Wahlen an die Spitze rückte.

Sinwar gehört zur Gründergeneration der Hamas. Er wurde 1962 im Flüchtlingslager von Chan Junis im Süden des Gazastreifens geboren. Seine Familie stammt aus der Gegend der Küstenstadt Aschkelon.