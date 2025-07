„Rapunzel“ von Gaza

„Ich wünschte, ich könnte wieder in einem Haus leben, ohne diese Zelte.“ Mit diesen Worten drückt Leen Barbakh, ein kleines Mädchen im Gazastreifen, die Wehmut der Palästinenser in der Enklave aus. Aufgrund ihrer langen Haare auch als „Rapunzel“ bekannt, schildert sie, wie sich ihr Leben seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs gegen die Menschen in Gaza verändert hat.