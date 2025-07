Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat die internationale Gemeinschaft erneut dazu aufgefordert, die gefährliche Eskalation der militärischen Aggression Israels zu stoppen. Israel könne die Region in einen noch größeren Konflikt reiten, warnte Erdoğan bei einem Treffen mit dem katarischen Emir Tamim bin Hamad Al Thani am Donnerstag in Ankara. Tel Aviv versuche, die Spannungen in der Region durch seine Angriffe auf die palästinensischen Gebiete und den Libanon zu verschärfen, ergänzte die türkische Kommunikationsdirektion in einer Erklärung.

Die Ermordung des Hamas-Politbürochefs Ismail Hanija habe einmal mehr gezeigt, dass Israel nicht gewillt sei, sich auf einen Waffenstillstand einzulassen, betonte Erdoğan. Türkiye bemühe sich um einen dauerhaften Frieden in der Region und werde eng mit Doha zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen, so der türkische Staatschef weiter.

Israel hat bisher keine offizielle Stellungnahme zur Ermordung von Hanija abgegeben. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat jedoch angedeutet, dass Tel Aviv an dem Attentat im Iran beteiligt war.

Bei dem Treffen tauschten sich Erdoğan und Al Thani auch über die bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und Katar sowie über weitere globale und regionale Themen aus. Der türkische Präsident bekräftigte das „volle Engagement“ von Türkiye, die Zusammenarbeit mit Katar in den Bereichen Wirtschaft, Politik, Militär, Handel und Kultur voranzutreiben. Künftige Schritte würden die Solidarität zwischen den beiden Ländern weiter stärken.