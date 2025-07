Nach Falschmeldungen: Starmer will Social Media stärker kontrollieren

Seit Tagen herrscht in Großbritannien Chaos. Rechtsextremisten greifen Asylunterkünfte und Moscheen an – angeheizt durch Falschmeldungen im Netz. Der britische Premier Starmer reagiert und will die sozialen Medien stärker kontrollieren.