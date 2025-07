„Sie wurden erst gestern geboren!”

Ein palästinensischer Vater in Gaza hat seine beiden neugeborenen Söhne tot aufgefunden, nachdem er ihre Geburtsurkunden abgeholt hatte. Die Zwillinge Asir and Aysel wurden kurz nach der Geburt durch einen israelischen Luftangriff auf ein Wohngebäude in Deir al-Balah getötet. Auch die Mutter der beiden Säuglinge soll laut Medienberichten dabei ums Leben gekommen sein.