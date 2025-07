Jüdische Siedler attackieren Palästinenser

Illegale jüdische Siedler haben am Dienstag in Jerusalem mehrere Palästinenser angegriffen, die sich auf dem Weg zum Morgengebet in der Altstadt befanden. Die Spannungen nahmen weiter zu, als Hunderte Siedler das Gelände der Al-Aqsa-Moschee stürmten.