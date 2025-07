„Das moralischste Land der Welt”

„Das moralischste Land der Welt.” Mit dieser Aussage über Israel provozierte der israelische Vertreter bei der UN am Dienstag in New York. Zudem rechtfertigte er den Angriff Israels auf die Al-Tabin-Schule in Gaza, bei dem am Samstag mindestens 100 Palästinenser getötet wurden.