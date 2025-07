Gleitschirmsprung für Palästina

Der bekannte TikToker und Aktivist „Voice of Palestine“ ist aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk vom 2000 Meter hohen Babadağ in Türkiye gesprungen. Mit seinem Gleitschirmsprung in der Provinz Muğla setzte er ein Zeichen gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza.