40 Jahre: Brandanschlag in Duisburg-Wanheimerort

Am 26. August 1984 wurde ein überwiegend von Türkischstämmigen bewohntes Wohnhaus in Duisburg-Wanheimerort in Brand gesetzt. Sieben Mitglieder der Familien Satır und Turhan starben bei dem Anschlag, mehrere Bewohner wurden verletzt. Der Fall gilt bis heute als ungeklärt. Die Angehörigen kämpfen weiter für Gerechtigkeit.