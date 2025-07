Umfrage: Unzufriedenheit mit Bildungssystem wächst

In Wahlkampfreden wird oft die Wichtigkeit von Bildung betont, doch in der Umsetzung bleibt sie häufig im Hintergrund. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Bürger zunehmend unzufrieden sind und sich mehr Engagement in diesem Bereich wünschen.